В России могут запретить продажу сигарет беременным и взрослым с детьми

В распоряжении RT появилось письмо, адресованное министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В нем предлагается ввести запрет на продажу сигарет для беременных, а также для взрослых лиц, сопровождающих детей в магазине.

Инициативу в Минздрав РФ направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, снижение табакокурения в России нужно продолжать, ужесточая правила продажи, штрафы, нормы по выкладке товара и многое другое.

Орлов отметил, что даже существующие принятые меры имеют брешь. Например, закон допускает продажу сигарет беременным, хотя курение может нанести существенный вред здоровью плода. Инициатор также предположил, что стоило бы запретить реализацию сигарет взрослым с детьми. В этом случае у последних может сформироваться интерес к табаку и соответствующей продукции.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части введения запрета на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции беременным, а также гражданам с детьми», — говорится в обращении.

Новые меры помогли бы также защитить детей и подростков от табачной продукции, включая случаи, когда малолетние уговаривали на покупку незнакомцев.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о госрегулировании деятельности маркетплейсов