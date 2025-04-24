В России могут запретить рекламу на ТВ во время показов фильмов о войне

В России могут запретить рекламу во время показа художественных и документальных фильмов о войне. Данную инициативу в интервью РИА Новости озвучил Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы, председатель оргкомитета патриотического движения «Победа 9/45».

Он назвал кощунством трансляцию рекламы в моменты, когда на экране показывают подвиги героев. Чернышов призвал создавать условия для погружения зрителей, особенно молодежи, в эти произведения без постороннего вмешательства.

Реализация идеи, отметил он, будет способствовать укреплению патриотизма.

Также он отметил, что это является вопросом уважения к истории и памяти тех, кто отдал жизнь за Родину.

Ранее сообщалось о том, что ФНС окончательно закрыла юмористическое шоу студии «О.С.П.» Шаца и Лазаревой.