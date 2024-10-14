В России могут запретить выступление животных в цирках

В России могут ввести запрет на использование животных в цирке. С данной инициативой выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, сообщает РИА Новости.

По их мнению, не во всех цирках соблюдаются правила содержания животных и обеспечивается нужный за ними уход.

Законопроект о запрете использования животных в цирках рассмотрят в ноябре.

Нечаев и Даванков предлагают изымать из цирков животных, за которыми нет надлежащего ухода, и помещать их в реабилитационные центры цирковых животных.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по экологии Владимир Бурматов Бурматов возразил, что такие центры уже переполнены.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по экологии Владимир Бурматов считает, что новые меры нужно вводит постепенно, чтобы содержание животных в цирках все время улучшалось.

Лицензирование цирков с большим количеством правил и требований привело к тому, что в представляниях стали реже использовать диких животных (менее 30%). Сейчас в основном выступают домашний и сельскохозяйственные, а они легче поддаются дрессировке и хорошо контактируют с людьми, отметил Бурматов.

Ранее сообщалось о том, что Запашный рассказал, сколько денег мог получить похититель кенгурят.