В России может появиться автоштраф для продавцов просроченной продукции

В России планируют ввести систему автоматического наказания для продавцов продуктов с истёкшим сроком годности, которые подлежат обязательной маркировке. Об этом сообщил Михаил Дубин, председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По его мнению, размер штрафа должен быть сопоставим с экономической выгодой, которую приносит определённое действие. Система взыскания будет работать по аналогии с автоматическими штрафами за нарушения правил дорожного движения.

«Разрабатывается еще такой инструмент, „автоштраф“. То есть, если система говорит, что продать нельзя, а товар все-таки продают, то все эти действия юридически значимы, все записаны и юрлица придет автоматически штраф», — объяснил Дубин.

В настоящее время наибольшее количество подобных ситуаций наблюдается в сфере продажи табачных изделий, поскольку в их стоимости заложен высокий уровень акциза, — отметил Дубин.

Напомним, сейчас в России за нарушение правил маркировки и реализацию просроченной продукции предусмотрены штрафы до 1,5 млн руб. До 600 тыс. рублей может доходить штраф за продажу товаров с истекшим сроком годности и до 40 тыс. руб. — за продажу некачественных товаров.

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