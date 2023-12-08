В России начали выпускать почтовую марку и конверт с портретом Жириновского

В России появились почтовая марка и конверт с портретом основателя ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости .

С предложением выпустить марку и конверт с изображением первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского к гендиректору «Почты России» еще в апреле 2022 года обратился депутат Госдумы от партии Ярослав Нилов. По его мнению, способ сохранения памяти об известных личностях с помощью размещения на почтовых марках изображений является самым популярным у населения.

Через полтора года после обращения, 8 декабря 2023 года, замглавы ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов сообщил, что почтовая марка все же появилась. Также с профилем Владимира Жириновского теперь будет выпускаться и почтовый конверт.