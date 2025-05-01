В России начались первые длинные майские праздники

В России с 1 по 4 мая будут проходить длинные майские праздники, сообщила Марина Лопатина, эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в интервью РИА Новости.

Благодаря переносу выходных дней, который был утвержден правительством Российской Федерации, и получился такой небольшой отпуск, уточнила собеседница агентства.

«Россиян ждут праздничные выходные с 1 по 4 мая», — сказала Лопатина.

Она пояснила, что в связи с переносом выходного дня с субботы 4 января на пятницу 2 мая, первый блок майских праздников будет длиться с 30 апреля по 3 мая.

«Перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, позволяет не терять дополнительное время отдыха. Это делается для более рационального распределения рабочих и нерабочих дней в течение года», — объяснила эксперт.

Ранее в преддверии майских праздников россиянам напомнили об ответственности за выброс мусора в неположенных местах.