В России начинается досрочная сдача ЕГЭ-2026

Досрочный этап проведения единого государственного экзамена в России стартует 20 марта и завершится 20 апреля. Соответствующий график утвержден Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Согласно утвержденному расписанию, первыми экзаменами досрочного периода станут география и литература. Через несколько дней участники будут сдавать русский язык, затем математику базового и профильного уровней.

Далее график предусматривает экзамены по естественно-научным и гуманитарным дисциплинам: в конце марта назначены биология, физика и письменная часть иностранных языков, в начале апреля — устная часть иностранных языков, информатика, обществознание, история и химия.

С 13 по 20 апреля предусмотрены резервные даты, в которые можно будет пройти испытания по всем предметам.

По информации Рособрнадзор, на участие в досрочном этапе зарегистрировались 2 542 человека. Экзамены организуют в 70 регионах страны.

Наиболее востребованными дисциплинами среди участников досрочного периода стали русский язык, математика обоих уровней, обществознание и биология.

Основная экзаменационная кампания ЕГЭ в 2026 году начнется 1 июня и продлится до 9 июля.

