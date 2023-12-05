В России нашли бактериальную инфекцию, поражающую детей

Об аналогичный случаях заболевания сообщили Китай, Германия, Франция и Италия. В последнее время в этих странах выявили ряд случаев респираторных заболеваний, которыми в основном болеют дети. В Китае повышение заболеваемости объяснили отменой коронавирусных ограничений и разгулом неизвестных патогенов. Там ссылаются на грипп, микроплазменную пневмонию, также называемую бактериальной инфекцией, респираторно-синцитиальный вирус и непосредственно коронавирус. С конца ноября в странах начали диагностировать пневмонию у детей.

Как сообщает Роспотребнадзор, инфекция добралась и до детей России. В стране выявлено несколько отдельных случаев микоплазменной инфекцией. При этом медики отмечают, что ни в России, ни в других странах болезнь не приобретает тяжелую форму, новых форм инфекции также не обнаружено.