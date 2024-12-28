В России нашли решение проблемы с рождаемостью с помощью новой выплаты

В России уже не первый год обсуждают введение отцовского капитала, но инициатива рождает споры. Как отмечает общественный деятель Виталий Крупин в беседе с RuNews24.ru , новая выплата могла бы замотивировать семьи расширяться, что помогло бы в решении демографической проблемы.

Идею об отцовском капитале готовы отстаивать в Госдуме члены партии ЛДПР, включая ее председателя Леонида Слуцкого. В конечном итоге рассчитывают, что российские мужчины смогут получать миллион рублей за появление третьего ребенка в семье.

«Введение отцовского капитала укрепит институт семьи и повысит статус многодетных отцов. Это также поспособствует решению проблемы демографического кризиса в России», — уточнил общественник.

Однако Крупин отметил, что новая норма не предполагает бездумное рождение третьего ребенка и получение денег. По его мнению, важно также усилить инициативы по повышению уровня жизни россиян. То есть, увеличить зарплату, ввести ряд новых мер поддержек и многое другое.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области начнут выплачивать родителям «зарплаты» на детей до трех летю