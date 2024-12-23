Власти Нижегородской области начнут выплачивать родителям «зарплаты» на детей до трех лет

Решительные меры для повышения рождаемости решили предпринять в Нижегородской области. Теперь всем родителям детей до трех лет будут ежемесячно выплачивать определенные суммы. Об этом в своем телеграм-канале сообщило РИА Новости.

На первого ребенка его родителям станут платить от государства по 10 тыс. руб. ежемесячно до достижения им трех лет. На второго и третьего эти суммы будут равны 20 и 30 тыс.

«То есть в случае рождения трех погодок семья будет получать 60 тысяч рублей каждый месяц», — указали журналисты.

Губернатор Глеб Никитин добавил, что его правительство начнет делать доплаты к материнскому капиталу, чтобы выплаты за каждого ребенка достигали 1 млн. рублей. На третьего и последующего детей все выплаты будут производиться из регионального бюджета. Все эти меры будут внесены на рассмотрение в Законодательное собрание в ближайшее же время. Такие меры предпринимаются, чтобы преодолеть в регионе демографическую «зиму».

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области беременным студенткам на очной форме обучения в следующем году будут выплачивать разово по 200 тыс. руб. Для этого женщинам будет необходимо проживать в области не менее года, а также иметь срок беременности не менее шести месяцев.