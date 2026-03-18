В России резко раскритиковали продажу куличей задолго до Пасхи

В России в магазинах уже можно встретить в продаже куличи, хотя до Пасхи остается чуть меньше месяца. Наличие булочек на полках торговых точек вызвало недовольство у некоторых граждан.

Так, например, в интервью изданию Life.ru зампред Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов назвал эту практику неуважением как к продукту, так и к религиозным традициям.

«Кулич — продукт скоропортящийся, особенно если он изготовлен по традиционному рецепту из натуральных ингредиентов, без тонны консервантов. К Пасхе, которая в этом году отмечается 12 апреля, такой кулич неизбежно превратится в сухарь, а то и покроется плесенью», — объяснил общественник.

Кроме того, кулич — это символ праздника и часть пасхальной трапезы, которой разговляются после долгого Великого поста. Употреблять его до наступления Пасхи — значит размывать границу между постом и праздником, что противоречит церковной практике.

«Весь Великий пост мы готовим себя к встрече Воскресения Христова, соблюдаем воздержание, и кулич, как пища скоромная, появляется на столе только после окончания поста, после пасхального богослужения», — отметил Иванов.

Еще большее недоумение у общественников вызывает появление в магазинах куличей с пометкой «освященные». В 2025 году такая практика в торговых сетях была широко распространена. Иванов напомнил, что освящение — это молитвенное действие, которое совершается исключительно священником в храме. Продажа таких куликов вне церкви — не более чем маркетинговый ход и обман доверчивых покупателей.

Председатель Общероссийского общественного движения призвал рестораторов и кондитеров не гнаться за сиюминутной выгодой, а готовить куличи на Страстной неделе, чтобы они были свежими и съедены после пасхальной службы, сохраняя радость праздника.

