Президент Колумбии Густаво Петро публично осудил практику отправки колумбийских наемников на Украину, назвав это «ограблением страны». В беседе с Общественной службой новостей политолог Илья Паймушкин объяснил , что может остановить отток бойцов из Латинской Америки в ВСУ.

Политолог Илья Паймушкин выделил четыре категории латиноамериканских наемников: профессионалы из ЧВК, авантюристы, идеологические радикалы и криминальные элементы. Особую озабоченность вызывает ситуация в Колумбии — стране с низким уровнем жизни, где вербовщики активно используют экономические трудности для рекрутинга.

«Не думаю, что рекрутинг наемников из Колумбии будет легко остановить, тем более в мае 2026 там запланированы выборы президента и в связи с этим происходит много разных процессов. Но сам факт, что президент Колумбии на весь мир озвучивает эту проблему, говорит о его посвященности в этот вопрос и о том, что он вызывает у него озабоченность», — отметил эксперт.

Как предполагает Паймушкин, остановить приток наемников Латинской Америки в ВСУ могут пророссийские политики. Однако сейчас важно закрепить успех дипломатических усилий.

Ранее сообщалось, что наемников из Южной Кореи обнаружили в составе украинского батальона.