В России не покажут фильм известного критикой политики Ирана режиссера

Картина «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи, удостоенная главного приза Каннского кинофестиваля, не будет показана в кинотеатрах России, сообщила «Российская газета».

Компании-прокатчику «Русский Репортаж», планировавшей выпустить фильм на экраны, отказали в выдаче прокатного удостоверения. Официальные причины этого решения уполномоченных органов не называются. Премьерный показ ленты был запланирован на 30 октября.

Фильм «Простая случайность» получил высшую награду 77-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».

Кроме того, картину выдвинули от Франции на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». Режиссером фильма является иранец Джафар Панахи, известный своей публичной критикой в адрес властей Ирана.

Ранее сообщалось, что актер Андрей Мерзликин сыграет космонавта в новом фильме «Как Гагарин».