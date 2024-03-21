В России подешевела популярная крупа и красная икра

В феврале 2024 года в России снизились цены на некоторые продукты. Среди них гречневая крупа и красная икра, сообщает «Газета.ру» .

В годовом выражении красная икра подешевела на 3%. Килограмм этого деликатеса обойдется в среднем в 6155 рублей. Стоимость гречки тоже снизилась, но на 5%, если сравнивать с февралем 2023-го. Теперь, в среднем, за килограмм крупы можно отдать 81 рубль.

«Ценник на гречку стал меньше в связи с высоким урожаем 2023 года и снижением цен в оптовом звене, что непосредственно отражается и в рознице. Красная икра стала дешевле из-за рекордной путины в 2023 году и накопленных запасов такой продукции у поставщиков», — отметили эксперты «Чек Индекса».

По предположениям экспертов, российские магазины в ближайшее время не будут повышать цены на гречку и красную икру, а постараются их удерживать, формируя запасы.

Отметим, что в России также подешевели яйца. Согласно данным Росстата, с начала года и по 18 марта ценник снизился на 4,15%. Дешевле стало и куриное мясо (−3,93%). За неделю с 12 по 18 марта снизились цены на плодоовощную продукцию (−1,3%), сосиски и сардельки (−0,08%), подсолнечное масло (−0,37%), творог (−0,21%), а также муку (−0,2%).

Ранее сообщалось, что в России могут подорожать бананы, несмотря на примирение» с Эквадором.