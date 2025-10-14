В России объяснили постановление о запрете выезда для мужчин из одного региона

В социальных сетях и мессенджерах ЯНАО распространяется фальшивое постановление о введении ограничений на выезд за пределы региона для мужчин призывного возраста. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал «Кибер Ямал», аферисты снова придумали уловку на просторах Сети.

В поддельном документе, который попадается в рассылках, содержится ложная информация о запрете выезда для мужчин 18-30 лет. Региональные власти официально опровергли эту информацию, подтвердив, что документ является фейком.

Власти призвали проверять достоверность любой официальной информации исключительно на сайте правительства округа. Кибермошенники часто используют социальную инженерию, создавая документы с поддельными печатями и имитируя официальный стиль изложения. Особую бдительность следует проявлять к документам, содержащим возрастные ограничения или мобилизационные темы — именно эти направления чаще всего становятся мишенью для фейковых рассылок.

