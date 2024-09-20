В России предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

В России могут ввести 13-ю пенсию. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму до конца этого года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР).

По его словам, данный законопроект ранее уже рассматривали, но он не получил поддержки. Теперь Чернышов планирует его доработать с учетом замечаний, которые обсуждались с экспертами.

Введение 13-й пенсии — очень актуальная мера, отметил он, так как в стране вот уже в течение двух лет наблюдается повышенная инфляция.

Отчасти ее позволяет компенсировать рост зарплат, однако доходы неработающих граждан, например, пенсионеров, не успевают за темпами роста цен.

В законопроект будут внесены поправки относительно размера выплаты. Предлагается выплачивать предновогоднюю пенсию как материальную помощь, она должна быть одинаковой для всех граждан, но пенсии у всех разные, так как их размер зависит от нескольких параметров, заключил парламентарий.

Ранее финансовый аналитик Беляев назвал категории людей, которым повысят пенсии в октябре.