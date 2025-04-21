В России ограничат число попыток тестирования по русскому языку для детей мигрантов

В России могут принять законопроект, согласно которому максимальное число попыток для тестирования детей мигрантов на знание русского языка будет ограничено двумя годами.

С данной инициативой выступил главакомитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как сообщает ТАСС, иностранный гражданин, которые в течение двух лет подряд не сдал тест на знание русского языка, не сможет получить право учиться в российских школах на бесплатной основе.

На данный момент, отметил Нилов, общее количество попыток для прохождения тестирования не ограничено. Однако эта услуга предоставляет бесплатно, за счет бюджета, то есть за счет средств российских граждан.

Реализация законопроекта, отметил парламентарий, позволит исключить возможную возрастную разницу между учащимися, что особенно актуально для детей школьного возраста, ведь обучение должно проводиться в комфортной и безопасной среде. Кроме того, если иностранный гражданин в течение двух лет не сдал тестирование, это будет означать, что он не может интегрироваться в российское общество.

Ранее в Госдуме рассказали, можно ли применить идею Трампа по мигрантам в России.