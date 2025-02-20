В России открыли первый «трусомат»

В Томске установили торговый автомат, который продает мужские трусы. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъем». По словам производителей, это первый подобный аппарат в России.

В гастрохолле «Лампочка» установили аппарат для продажи нижнего белья. Тимофей Юрченко, представитель бренда, рассказал, что мужское нижнее белье часто покупают в подарок, поэтому компания решила попробовать новый способ продаж. Он также отметил, что уже есть первые продажи.

В планах компании — разместить «трусоматы» в аэропорту и торговом центре. Оборудование будет установлено в этих локациях в течение двух месяцев после получения разрешения на монтаж.

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