В России открылся центр психологической помощи после пожара на складе Wildberries

Пожар в Шушарах уничтожил склад известного «ягодного» маркетплейса. После разбирательств в Ленобласти запустили новый проект, которым хотят оказать психологическую помощь бизнесменам, пишет «Газета.ру» .

Психолог Анна Салирэ и эксперт по маркетплейсам Павел Литвак запустили проект психологической помощи для продавцов, которые потеряли свои товары на складе в Шушарах и понесли невероятно большие убытки. Особенно тяжело сейчас начинающим бизнесменам, которые только-только запустились на площадке.

Пока проект проверяют в тестовом режиме до 1 февраля.

«Если у людей будет отклик, то мы будем проект продолжать, привлекать коллег, других психологов», — отметила Салирэ.

Напомним, крупный пожар случился 13 января на складе Wildberries под Санкт-Петербургом. Огонь захватил 70 тыс. кв. м. Буйство стихии кончилось лишь на следующий день благодаря работе огнеборцев. СК возбудил уголовное дело после инцидента. Предварительно установили, что склад не был застрахован.

В Wildberries отмечали, что хотели реконструировать склад. Владелица маркетплейса подписала соответствующие документы у главы Ленобласти.

Никто в ходе пожара не пострадал, однако товар и стены здания сгорели полностью. Пока неизвестно, что именно привело к пожару. Рассматривают случайность, поджог извне и аварийная работа электросети.

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