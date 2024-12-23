В России отметили сильное падение утреннего трафика у видеохостинга YouTube

В декабре трафик у YouTube снизился до показателя в 8,9%. Такие данные появились у ТАСС. Авторы материала сослались на информацию от компании Google.

По имеющимся сведениям, до появления проблем с доступом к сервису YouTube в РФ его трафик находился на уровне в 40%. С конца июля он начал снижаться, пока не достиг цифры в 8,9%. Такой показатель был отмечен ранним утром 23 декабря. Ночью и по утрам трафик традиционно падает, он практически всегда ниже дневных значений.

При этом отмечено, что очередное падение трафика началось в середине декабря. Еще неделю назад он находился в среднем в районе значения в 26%. Самый минимум был отмечен ночью 22 декабря, тогда трафик обрушился до цифры в 6,8%.Дневной минимум был отмечен в тот же день, он составил 15,8%.

Ранее о проблемах YouTube в ходе своей прямой линии высказался Владимир Путин. Он заявил, что во всех торможениях видеохостинга виноват Google. По его мнению, все без исключения иностранные компании обязаны соблюдать законодательство РФ.