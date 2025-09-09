В России отметили заметное снижение спроса на майонез

В России сократились розничные продажи майонеза. За последние 12 месяцев они упали на 4%. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «Нильсен».

По подсчетам экспертов, с период с августа 2024 по июль 2025 года продажи майонеза в розничных магазинах России сократились на 4% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Таким образом, снижение продаж стало устойчивой и выраженной тенденцией, которая наблюдается еще с 2019 года. Во многом это явление объясняется тягой россиян к ведению здорового образа жизни.

В то же время эффект отказа от майонеза несколько смазывается тем, что покупатели начинают приобретать другие соусы, в том числе и те, которые имеют в своей основе майонез. Также отмечено рост приобретения готовой еды, ее объемы выросли на треть. В число приобретаемых готовых блюд входят и салаты, в которые добавляется майонез.

Издание также сообщило, что стоимость майонезов в стране остается на стабильном уровне. В среднем этот вид продукции подорожал за год всего на 7%.

Ранее эксперт Макарова посоветовала родителям прививать своим детям навыки ЗОЖ, начиная с 2–3 лет. Она указала, что важнее всего — собственный пример и совместное участие в мероприятиях, связанных с здоровым образом жизни.