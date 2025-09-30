В России отметят День воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями

Во вторник, 30 сентября, в России отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ. Памятную дату установили 28 сентября 2023 года и отмечают теперь ежегодно. Об этом сообщает ТАСС.

В этот день в 2022 году президент России Владимир Путин и главы регионов подписали международные договоры об их вхождении в состав страны. До этого на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении регионов в состав РФ, большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 3 октября Госдума ратифицировала документы и приняла федеральные конституционные законы о вхождении новых регионов в состав России, после чего Путин подписал их. Они вступили в силу 5 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.