В России оценили идею о льготном такси для многодетных

Правительственная инициатива о введении льготных тарифов на такси для многодетных семей получила первые экспертные оценки. Как прокомментировала для интернет-издания «Ямал-Медиа» руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселева, полноценных примеров реализации подобной идеи в стране пока нет, а ее практическое воплощение связано с рядом технических и организационных сложностей.

Согласно поручению, Минтранс и регионы должны подготовить конкретные предложения, а перевозчики — до 2030 года определить размеры тарифов и обновить парк.

Ключевой вопрос, по словам эксперта, заключается в оснащении автомобилей. Для безопасной перевозки многодетной семьи транспортное средство должно быть не просто вместительным, но и оборудованным полным комплектом детских кресел разных групп, а также иметь возможность размещения коляски. Стандартный легковой автомобиль такси такие требования, как правило, выполнить не в состоянии. Это создает необходимость в закупке специализированного транспорта, что требует значительных инвестиций со стороны перевозчиков или государственной поддержки.

«Сейчас это реализуется регионами в качестве социального такси. За рулем таких автомобилей должны находиться специально обученные водители, умеющие оказывать помощь данной категории пассажиров», — сказала Екатерина Киселева.

Параллель проводится с уже существующей практикой социального такси для людей с ограниченными возможностями. Такие службы работают на специально оборудованных машинах, например с подъемниками, а их водители проходят дополнительное обучение для оказания помощи пассажирам. Подобный системный подход, по мнению Киселевой, необходим и для нового направления. Недостаточно лишь законодательно обязать перевозчиков предоставлять льготы; требуется создать инфраструктуру, обеспечить техническое оснащение и разработать четкие стандарты обслуживания.

