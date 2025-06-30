В России озвучили неутешительный прогноз для ВСУ под Днепропетровском

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью Инфо24 заявил о стратегическом значении продвижения российских войск в Днепропетровской области.

По слова эксперта, взятие села Дачное свидетельствует о начале формирования буферной зоны, которая обеспечит безопасность приграничных российских территорий и Донбасса. Особенности местности в Днепропетровской области, где преобладает равнинный рельеф, по мнению эксперта, создают серьезные проблемы для украинской армии.

«Украинские войска не смогут там оборудовать оборонительные укрепления, которые позволили бы остановить продвижение нашей армии. Я думаю, что для ВСУ все это обернется потерей территории, а также разгромом с огромными потерями в личном составе и технике», — резюмировал Матвийчук

Он прогнозирует, что дальнейшее наступление российских войск приведет к значительным потерям украинской стороны в живой силе и технике.

Матвийчук обратил внимание, что расширение буферной зоны в Днепропетровской области позволит лучше защитить не только российские Курскую, Белгородскую и Брянскую области, но и территории ДНР, ЛНР, а также Харьковской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что армия РФ ударила по нефтеналивному терминалу Украины.