В России пенсии за январь 2026 года начнут зачислять в конце декабря 2025-го

Пенсии за январь 2026 года в России начнут выплачивать в конце декабря 2025 года из-за длинных новогодних каникул. Об этом проинформировала Ольга Епифанова, председатель Социал-демократического союза женщин России, эксперт Агентства стратегических инициатив и экс-вице-спикер Государственной думы, в интервью RT.

С 25 по 29 декабря ожидается поступление денежных средств через банковские карты, учитывая региональные и банковские особенности. Для клиентов «Почты России» наличные будут доступны с 25 по 30 декабря, сообщила Епифанова.

«Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1–10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств», — уточнила она.

Собеседник журналистов также пояснила, что точные сроки зависят от местных расписаний и уведомлений от служб доставки. Поэтому получателям рекомендуется следить за обновлениями на сайте СФР или на портале «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что выплаты для военных пенсионеров будут увеличены с 1 октября 2026 года. Процент индексации составит примерно четыре пункта.