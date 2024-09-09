В России планируют бороться с утечками данных с помощью оборотных штрафов

Первый заместитель гендиректора ИД «Аргументы и факты», доцент Финансового университета при президенте РФ​ Марина Мишункина на полях ВЭФ высказалась про обеспечение цифровой безопасности, которая является как никогда актуальной темой. Материал о прошедшей дискуссии опубликован на сайте aif.ru .

По словам Марины Мишункиной, за год Россия встретила 95 крупных утечек баз данных. Статистика говорит, что это на 37% больше, чем в 2023-м. Разница огромная: по этой причине бизнес и власти должны быть заинтересованы в активной и эффективной защите данных.

«Причем, в 80% случаев бизнес говорит, что это кибератаки. Но эксперты отмечают, что цифра может быть неверна, ведь в попытке спасти репутацию предприниматели просто скрывают реальные обстоятельства утечек. По статистике каждая 10 утечка связана с действиями сотрудников. Получается, что государство оказывает поддержку именно IT-сфере и в целом лояльно относится к цифровому бизнесу, предоставляя адресную и налоговую поддержку, но бизнес остается уязвимым? Возможно ли решить этот вопрос?», — обратилась Марина Мишункина к экспертам.

Замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов подтвердил, что количество киберугроз, мошенничества, утечек данных и прочих киберпреступлений лишь растет. При этом слабо помогает активное информирование населения. К тому же, многие сами публикуют в Сеть свои личные данные, помогая аферистам получать упрощенно доступ к сведениям. Последние потом используются для запугивания. Однако информационную кампанию останавливать не собираются: обсудили новые организации и рубрики по кибербезопасности, например, на сайте АиФ. Бдительность важно сохранять гражданам и компаниям, собирающих данные.

«Ждем подписанного законопроекта об оборотных штрафах, где будет сформирована мотивация компаний внимательнее относиться к персональным данным людей. <...> Нужно создавать инфраструктуру уполномоченных компаний, которые будут на аутсорсе заниматься защитой данных. Минцифры в прошлом году ввело практику выявления уязвимости, провели мероприятия, но оказалось, что в законе не все так гладко и надо совершенствовать законодательство, чем мы и занимаемся», — отметил член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

В Совфеде тем временем отметили, что оборотные штрафы нужно вводить вкупе с другими мерами. Например, компании, собирающие данные, должны лучше следить за ними, а также иметь деньги на возмещение ущерба пострадавшим.

Ранее сообщалось, что мошенники начали запугивать российских родителей поддельными видео с детьми.