Депутат Антонов призвал отправить на СВО звезду сериала «Слово пацана»

Во времена Великой Отечественной войны многие известные артисты защищали Родину. История современной России также полна примеров, когда публичные люди отправились на СВО. Ранее актер Кологривый обращался к участникам специальной операции. Молодой человек благодарил их за то, что они защищают Родину.

«Многие актеры служили, а многие служат и сегодня. Особенно это полезно тем, кто желает, как наш земляк, снимать честное кино про судьбы солдат. В этой связи нет ничего лучше, чем разделить с ними их судьбу. Что я и рекомендую нашему энергичному земляку, готов ему в этом оказать содействие», — заявил Ростислав Антонов.

Депутат уверен, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не справился с популярностью, которая на него обрушилась. Заполучив поддержку большого количества поклонников, важно достойно себя вести, быть примером для подражания.

«Никита Кологривый показал всю многогранность своего творческого таланта и активную жизненную позицию. […] Срывание футболок в баре, покусанные официантки и скандалы это не то, что хотят видеть новосибирцы от своего кумира. Мы все же ждем от него не пустых скандалов, а мужских поступков», — заявил Антонов.

Поводом для критики в адрес Никиты Кологривого стал недавний инцидент в Новосибирске, о котором мы рассказывали ранее. Молодой человек укусил официанту за отказ от интимной близости с ним.

Ранее мы сообщали, что депутат Иван Сухарев выступил с предложением о создании механизма «амнистии» для отечественных артистов, которые приняли решение покинуть Родину после объявления СВО или же критиковали своих соотечественников из-за поддержки участников спецоперации.