В России поддержали введение новых выплат для многодетных семей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT заявила, что с коллегами поддерживает идею о выплатах ко Дню семьи, любви и верности.

Проработать вопрос о ежегодной выплате многодетным ко Дню семьи, любви и верности поручил недавно Владимир Путин. Президент подчеркнул, что забота о семьях страны является одной из приоритетных задач.

В Госдуме положительно встретили инициативу, так как в России многое направлено на традиционные ценности, демографию, создается все больше условий для формирования семей, в том числе и многодетных. Выплаты им помогут не только закрыть потребности, но и расширить возможности для родителей и детей.

«Поскольку детей много, даже если основные потребности закрыты, всегда есть возможность чем-то увлечь ребенка, потратить средства на его творческое развитие, на какую-то поездку для семьи с детьми. Поэтому это было бы замечательно, если бы появилась такая возможность. Речь ведь идет не только о естественных потребностях и нуждах семьи, а о развитии семьи, о том, чтобы детям было интересно. Думаю, что это очень-очень хорошая идея», — считает депутат Бессараб.

Парламентарий отметила, что теме семьи должно уделяться больше времени на телевидении, в школах и других местах для мотивации граждан и их стремления к созданию крепкой, благополучной ячейки общества.

Ранее сообщалось, что Путин согласился подключить молодежь к помощи для СВО.