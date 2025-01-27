В России поддержали законопроект о продлении срока действия решения о призыве

Правительство намерено оказать поддержку законопроекту, касающемуся изменения порядка призыва граждан на службу в армии, сообщил агентству «Интерфакс» источник, осведомленный о реакции на инициативу.

Документ был утвержден 27 января на заседании комиссии правительства по законопроектам. Проект закона предполагает, что решение о призыве на военную службу, которое не было выполнено во время соответствующей кампании, должно быть исполнено в последующие призывные периоды в течение года с момента его принятия. Также рассматривается создание единой призывной комиссии для городов федерального значения, а также для нескольких муниципальных районов и округов.

Внедрение норм законопроекта позволит сократить количество чиновников, задействованных в призыве граждан на службу, включая специалистов-медиков, которые требуются в муниципальных медицинских учреждениях для осмотра призывников.

Это снизит необходимость в оснащении врачей необходимым оборудованием и существенно улучшит организацию процесса призыва граждан в армию, указано в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ поддержало закон о непринятии в гражданство из-за отказа от присяги.