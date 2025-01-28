В России подсчитали, какую «дыру» после себя оставляет в ионосфере Starship

Российские ученые выяснили, что американский космический корабль Starship оставляет после себя заметную ионосферную дыру и подсчитали ее параметры. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание привело заявление Анатолия Петруковича, главы Института космических исследований РАН. Тот рассказал, что после пролета космического корабля США в ионосфере образуется некая дыра с расходящимися по ней волнами различной плотности. Starship при его взлете необходима мощность примерно порядка 100 гигаватт. Вся эта энергия выделяется контролируемым образом.

«Этот запуск создает волны, разбегающиеся от точки его входа в атмосферу, и длительное время, в течение получаса, проседание плотности из-за того, что частицы сгорающего топлива меняют электрический баланс в среде», — указал Петрукович.

Ранее сообщалось, что седьмой запуск корабля Starship привел к тому, что он развалился на части. Во время набора высоты произошло неожиданное и довольно стремительное разрушение космического корабля. Со стороны это выглядело как огненный звездопад.