Впервые подобные купюры были представлены на саммите БРИКС еще в октябре 2024 года. Тогда ее показали президенту РФ Владимиру Путину. Теперь же новую купюру показали на полях ПМЭФ.

Эта купюра имеет номинал в 200 без указания названия валюты. На одной ее стороне изображены птицы их тех стран, которые являются основателями блока: России, Китая, ЮАР, Бразилии и Индии. На обороте разместили флаги всех государств, которые входят в объединение.

Ранее на полях ПМЭФ сообщили, что в США главной проблемой в беспилотных такси стало их использование для секса. Поездка в машине обходится дешевле, чем снять на час номер в отеле. Поэтому люди стали пользоваться тем, что они находятся в беспилотном такси без наблюдения со стороны.