В России появился необычный тренд с собаками

Кинолог Екатерина Самсонова рассказала интернет-изданию «Ямал-Медиа» о новом тренде с собаками, который становится все популярнее в разных регионах России.

Сервисы бесплатных объявлений начали пестрить предложениями взять собаку в аренду. Это оказалось популярным среди семей, которые хотят порадовать детей, но не планируют заводить питомца. Также пушистых берут в аренду для съемок рекламы, фотосессий, блогов и для занятий по йоге для настроения.

Зоопсихолог Людмила Коникова отметила, что животное может получить стресс от общения с огромным количеством людей. Кроме того, далеко не все собаки могут адаптироваться к посторонним, что чревато нападениями.

«И, опять же, технику безопасности обращения с животными никто не отменял. Потому что вне зависимости от размера собаки, маленькая она или большая, она все равно остается животным, животным-хищником», — добавила кинолог Екатерина Самсонова.

Однако специалист отметила, что при правильном воспитании и любвеобильности собаки можно периодически устраивать знакомства с другими людьми в рамках догшеринга.

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