В России появится корабль «Сарсар», способный нести 20 крылатых ракет «Калибр»

Гендиректор АО «Судостроительная корпорация „Ак Барс“ Ренат Мистахов на телеканале „Звезда“ в программе „Военная приемка“ рассказал о новинке отечественного военпрома, которой станет проект корабля с увеличенным боекомплектом „Калибров“.

По словам собеседника телеканала, в России в самое ближайшее время стартует строительство нового корабля проекта «Сарсар», который способен нести на борту до 20 крылатых ракет «Калибр».

«Это только еще модель, наработки, а уже в нем заложены интересные вещи. В нем уже заложен элемент увеличения количества 'Калибров'. Если до этого [было] 8 'Калибров', то здесь уже предложено 16, а можно довести их до 20 'Калибров'», — сказал Мистахов.

Он также добавил, что «Сарсар» оборудуют артиллерийскими орудиями и обновленными системами ПВО. А водоизмещение в 1,5 тысячи тонн позволит новому кораблю выполнять задачи в различных морских условиях максимально эффективно.

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