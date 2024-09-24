В России появится православный мессенджер «Зосима»

Фонд «Иннотех XXI» готовится к выпуску православного мессенджера «Зосима» (назван в честь святого). Об этом сообщило РИА Новости, цитируя слова президента Фонда Алексея Агапова.

Фонд «Иннотех XXI», занимающийся реставрацией храмов, планирует выпустить на российский рынок новый православный мессенджер под названием «Зосима». Он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах для всех желающих. Приложение предназначено для обмена информацией о храмах.

При этом некоторые функциональные опции планируется предварительно протестировать и доработать в рамках проекта по реставрации храмов в Ярославской области «Спаси и сохрани».

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