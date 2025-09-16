В России покажут аниме-адаптацию чеховской «Чайки»

Как сообщила Осетинская, проект призван сохранить целостность и смыслы великой русской драмы, но представить ее в формате, интересном для современной молодой аудитории. Почти через 130 лет после первой постановки в Александринском театре произведение обретет новую визуальную интерпретацию.

По словам представительницы студии, проект намерены выполнить в стиле аниме. В данный момент картина, основанная на произведении русского классика, находится на стадии препродакшена.

Напомним, что недавно студия также решила запустить медиафраншизу на основе произведений Корнея Чуковского. Это могут быть разнообразные проекты: от игрового кино и мультипликационных фильмов, до комиксов и игр.

