В России покажут аниме-адаптацию чеховской «Чайки»
«Союзмультфильм» совершает необычный творческий ход, анонсировав создание аниме по пьесе Антона Чехова «Чайка»,пишет «Интерфакс», ссылаясь генпродюсера киностудии Юлию Осетинскую.
Как сообщила Осетинская, проект призван сохранить целостность и смыслы великой русской драмы, но представить ее в формате, интересном для современной молодой аудитории. Почти через 130 лет после первой постановки в Александринском театре произведение обретет новую визуальную интерпретацию.
По словам представительницы студии, проект намерены выполнить в стиле аниме. В данный момент картина, основанная на произведении русского классика, находится на стадии препродакшена.
Напомним, что недавно студия также решила запустить медиафраншизу на основе произведений Корнея Чуковского. Это могут быть разнообразные проекты: от игрового кино и мультипликационных фильмов, до комиксов и игр.
