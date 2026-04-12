В России покажут полет Гагарина в реальном историческом времени
Кадры первого полета в космос синхронно появятся на экранах страны
В России в рамках Недели космоса на цифровых наружных экранах будет воспроизведен полет Юрия Гагарина в космос в точной временной синхронизации с событиями 12 апреля 1961 года. Об этом пишет РИА Новости.
В стране запущен медиапроект, приуроченный к 65-летию первого полета человека в космос. В рамках инициативы на цифровых экранах по всей России будут поэтапно показаны ключевые моменты миссии Юрия Гагарина в строгом соответствии с хронологией событий 1961 года.
Проект реализуется группой Russ совместно с государственной корпорацией Роскосмос. Он получил название «День, который изменил будущее» и приурочен к тематической Неделе космоса.
Организаторы сообщили, что показ стартует на Дальнем Востоке и будет проходить по часовым поясам страны. В момент, соответствующий реальному времени старта 12 апреля 1961 года, на экранах появится знаменитая фраза «Поехали!», после чего последовательно будут транслироваться другие элементы радиообмена и визуальные фрагменты полета.
Отдельно отмечается, что цифровые инсталляции будут синхронизированы между собой, а отдельные фразы и события будут распределены по соседним экранам для создания единого визуального ряда.
