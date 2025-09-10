В России потребовали полностью ограничить движение самокатов вблизи поликлиник и школ

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга, представляющий посёлок Шушары, Михаил Ветров направил обращение к начальнику ГИБДД России Михаилу Черникову с предложением полностью запретить движение самокатов и других средств индивидуальной мобильности вблизи образовательных и медицинских учреждений для детей. Копию письма цитирует RT.

Электросамокаты по-прежнему представляют серьёзную проблему для дорожного движения и тротуаров в российских городах, утверждает Ветров.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного ограничения движения самокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности вблизи школ, училищ, детских садов, поликлиник и иных детских учреждений», — говорится в тексте обращения.

Также предлагается рассмотреть возможность запрета на создание парковочных зон в непосредственной близости от детских объектов и изучить идею аренды самокатов в этих местах.

Ранее сообщалось, что в Химках реализовали пилотный проект по установке специальных неровностей для самокатов на пешеходной аллее.