В России потребовали провести проверку игрушек в стиле аниме в непристойных позах

Законодатель Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой о проведении экспертизы игрушек в стиле аниме или манга, на которых изображены дети и подростки в непристойных позах и в символическом нижнем белье. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова цитируется RT.

По мнению Крупника, в магазинах и на онлайн-площадках можно без труда найти и купить подозрительные игрушки и другие товары в стиле аниме или манга, которые откровенно изображают детей и подростков в определённых позах и в неглиже.

«Прошу вас поручить провести проверку представленных детских товаров розничной торговли», — говорится в тексте обращения.

Как подчеркнул источник RT, некоторые из представленных товаров и изделий явно используют образы и изображения детей, которые можно безоговорочно отнести к категории «порнография».

Крупник отметил, что обеспечение безопасности детей и сохранение их достоинства — это ключевой приоритет для общества и государства.

«Категорически нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности маленького человека», — заключил он.

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