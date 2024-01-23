В России пожаловались на нерешенную проблему с оплатой через банки Турции

Турция боится нарушить антироссийские санкции, наложенные Западом. В связи с этим ограничивает россиян в обработке платежей через турецкие банки. Сайт aif.ru взял комментарий в Торгово-промышленной палате РФ в связи с ситуацией.

В Турции работали карты российской платежной системы, однако еще с 2023 года с проведением платежей наблюдались проблемы. Европа и США стали грозить туркам санкциями, так как они якобы помогают россиянам обойти банковские ограничения. Проблему обещали решить, но чуда так и не случилось.

В ведомстве РФ отметили, что ситуация действительно не сдвинулась с мертвой точки: проводить платежи через турецкие банки все также невозможно.

«С российской и турецкой стороны активно ведутся переговоры на уровне компетентных органов, и только с их участием может быть найдено решение», — подчеркнул генеральный директор Российско-Турецкого делового совета Алексей Егармин.

Как уточнил Егармин, в Турции пока проблема с оплатой и банками не наблюдается в сфере торговли: для стран в приоритете доступная одежда и питание. В этом плане обмен товарами не прекращался.

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