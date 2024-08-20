В России предлагают платить семьям за 20 и более лет брака

В Госдуме рассматривают вероятность введения выплат для прочных семей, где супруги прожили в браке друг с другом в течение 20 и более лет. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на слова Ярослава Нилова.

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что права на денежные выплаты за, если так можно выразиться, брачный «стаж», должны быть уравнены. Сейчас в Госдуме дорабатывают законопроект, который предусматривает выплаты супругам за вступление в брак, но теперь может учитываться и продолжительность законных отношений.

На данный момент предлагается выплачивать поощрения за непрерывный в течение как минимум 20 лет брак, а вот механизм самих выплат предстоит доработать. Все недостатки законопроекта будут устранены уже к осенней сессии в Госдуме.

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