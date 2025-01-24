В РФ предложили изменить принцип начисления зарплат госслужащим

С предложением выступили ученые из двух институтов, которые относятся к Российской академии наук, совместно с коллегами из экономического университета имени Плеханова. Они считают, что зарплаты у чиновников надо высчитывать по сингапурскому образцу. Такой способ заметно повышает оплату в случае успешной реализации госпроектов и выполнения запланированных программ. Это снижает коррупционные риски и делает госслужащих заинтересованными в эффективности своей работы.

В то же время независимые эксперты уже отнеслись со скептицизмом к данной идее. По их мнению, Сингапур и Россию невозможно сравнивать из-за их размеров и особенностей. У них слишком разное количество регионов, что делает несопоставимыми критерии оценки эффективности труда.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели обязать всех госчиновников заранее сообщать своим работодателям о месте проведения отпуска. В случае, если отдых будет совершаться за рубежом, следует называть государство, в которое госслужащий отправится.