В России предложили награждать школьников оценками за хорошее поведение

В России предложили возродить систему начисления оценок за хорошее поведение в школах. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары Михаил Ветров, пишет RT .

Как считает депутат, школа по сути является вторым домом для детей, одним из важных социальных институтов. Там ученики не только получают знание, но и нужный коммуникационные навыки. То есть, на учреждениях лежит серьезная воспитательная задача помимо преподавания программ. По словам автора инициативы, сейчас школы меньше уделяют внимания воспитанию в классах.

«Учитывая коренные изменения в сфере образования, возрождение педагогических традиций и курс нашего государства на поддержку детства, прошу Вас рассмотреть вопрос о возрождении системы начисления оценок за поведение», — говорится в тексте обращения к главе Минпросвещения.

По словам Ветрова, оценки можно бы было начислять за исправное посещение уроков без прогулов, надлежащий внешний вид, отсутствие вредных привычек, активную школьную деятельность и многое другое. Это помогло бы дополнительно замотивировать детей соблюдать общественный порядок в учреждении и за его пределами.

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