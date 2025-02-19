В России предложили оценивать функции деторождения подростков до 14 лет

В России предложили сместить возраст, когда нужно проводить проверки репродуктивных функций у детей. С такой инициативой выступила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

По мнению представителей Минздрава, одним из шагов улучшения демографической ситуации и здоровья населения может стать введение нормы возраста, с которого будут проводить профилактические проверки. Речь про репродуктивное здоровье подростков, которых осматривают акушеры-гинекологи, урологи и другие специалисты.

В ведомстве аргументировали инициативу тем, что дети взрослеют раньше и у них в большинстве случаев наблюдается ускоренное половое созревание. Возраст проверок предлагается «сдвинуть влево». Ранее такие профосмотры проводили с 14-ти лет.

Эксперты отметили, что проверки репродуктивных функций могли бы помочь детям в сексуальном просвещении. Например, врачи могут рассказать про методы контрацепции, защиты от инфекций и многое другое. Однако главное, что такие обследования позволят как можно раньше выявлять заболевания, которые влияют на репродуктивные функции.

Ранее сообщалось, что в столице более 1,2 млн женщин направили на проверку уровня фертильности