В России предложили перевести беременных сотрудниц на гибкий график

Беременным женщинам в России стоит предоставить больше возможностей для гибкой занятости, включая дистанционный формат работы и свободный график. Такие меры могли бы помочь будущим матерям легче совмещать профессиональную деятельность и заботу о здоровье, а также стать дополнительной поддержкой для семей. Как пишет РИА Новости , таким предложением выступил председатель комиссии по демографии Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко.

По его мнению, работодателям следует шире применять удаленную работу и гибкие условия занятости для беременных сотрудниц, а также для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Это позволит сохранить их вовлеченность в рабочие процессы и одновременно снизить нагрузку, связанную с поездками и жестким графиком.

Рыбальченко отметил, что подобные меры могут положительно сказаться на демографической ситуации. По данным международных исследований, возможность самостоятельно регулировать рабочее время и работать из дома повышает готовность семей принимать решение о рождении детей.

Эксперт также подчеркнул, что многие компании уже постепенно меняют подход к сотрудникам, у которых есть семейные обязанности. Расширение гибких форм занятости может стать еще одним инструментом поддержки родителей и создания более комфортных условий для совмещения карьеры и семьи.

