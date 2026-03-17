В России предложили перевести беременных сотрудниц на гибкий график
Эксперт ОП Рыбальченко: беременным нужно дать возможность работать удаленно
Фото: [Семья кавалера Ордена Мужества Олега Шорикова из Лобни/Медиасток.рф]
Беременным женщинам в России стоит предоставить больше возможностей для гибкой занятости, включая дистанционный формат работы и свободный график. Такие меры могли бы помочь будущим матерям легче совмещать профессиональную деятельность и заботу о здоровье, а также стать дополнительной поддержкой для семей. Как пишет РИА Новости, таким предложением выступил председатель комиссии по демографии Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко.
По его мнению, работодателям следует шире применять удаленную работу и гибкие условия занятости для беременных сотрудниц, а также для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Это позволит сохранить их вовлеченность в рабочие процессы и одновременно снизить нагрузку, связанную с поездками и жестким графиком.
Рыбальченко отметил, что подобные меры могут положительно сказаться на демографической ситуации. По данным международных исследований, возможность самостоятельно регулировать рабочее время и работать из дома повышает готовность семей принимать решение о рождении детей.
Эксперт также подчеркнул, что многие компании уже постепенно меняют подход к сотрудникам, у которых есть семейные обязанности. Расширение гибких форм занятости может стать еще одним инструментом поддержки родителей и создания более комфортных условий для совмещения карьеры и семьи.
