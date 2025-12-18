В России предложили принять новый закон: терроризм и депортация сошлись в одном предложении

Заместитель муфтия Духовного собрания мусульман России Денис хазрат Мустафин выступил с инициативой депортировать иностранных граждан, осужденных за террористические преступления. Свою позицию он озвучил, комментируя предотвращение террористического акта в исправительном учреждении в Ростовской области, сообщает Лента.ру.

По словам Мустафина, распространение радикальных идеологий среди осужденных приобрело масштаб угрозы национальной безопасности. Он отметил, что подобные идеи активно внедряются в местах лишения свободы.

В качестве одной из мер профилактики Мустафин назвал раздельное содержание лиц, осужденных за террористические преступления. Это, по его мнению, снижает риски вербовки и распространения экстремистских взглядов среди других заключенных.

Отдельно он высказался о наказании за подобные преступления, указав, что сроки заключения за террористические акты должны носить пожизненный характер.

В отношении иностранных граждан Мустафин предложил рассмотреть возможность их депортации в страны происхождения для дальнейшего отбывания наказания в соответствии с местным законодательством.

