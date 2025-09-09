В России предложили штрафовать за хамство по отношению к врачам скорой помощи

В России могут начать штрафовать за хамское поведение по отношению к врачам скорой медицинской помощи. С такой инициативой выступил петербургский депутат Павел Крупник, пишет «Парламентская газета». Соответствующее обращение он уже направил в Министерство здравоохранения РФ.

По словам Крупника, в России участились случаи, когда пациенты злоупотребляют правом вызова скорой, выбирают состав бригады, вмешиваются в работу медиков и оскорбляют их. Нарушения фиксируются и в стационарах, где пациенты требуют особых условий, отказываются от лечебного режима и нарушают дисциплину.

Депутат предложил не только ввести штрафы за подобные действия, но и обязать виновных возмещать стоимость вызова скорой помощи. Он отметил, что такие случаи деморализуют врачей, провоцируют текучку кадров и снижают общее качество медицинских услуг.

Необходимость обсуждения этой проблемы поддержал первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев. Он указал на то, что она требует сбора объективной статистики и выработки четких критериев нецелевых вызовов.

Отмечается, что прокуратура уже ведет учет случаев нападений на врачей, но данные из открытых источников пока ограниченны. После формирования полноценной статистики планируется выйти с законодательной инициативой, которую обсудят с профессиональным медицинским сообществом.

Ранее сообщалось, что зарплатные ожидания российских врачей увеличились на 10%.