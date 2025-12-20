В России предложили системные меры для борьбы с дипфейками
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В России назвали ключевые способы борьбы с дипфейками — технологиями, которые позволяют создавать поддельные видео- и аудиозаписи, имитирующие реальных людей.
В интервью «Ленте.ру» профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России Елена Зиновьева отметила, что эта проблема требует системного решения и представляет долгосрочную задачу в сфере национальной безопасности.
Одним из главных направлений борьбы является разработка и принятие специальных законодательных мер, отметила специалист.
«Ответ России должен быть системным: развитие технологий детекции и маркировки контента на уровне государства, поддержка независимых каналов верификации информации на международном уровне и на уровне СМИ», — подчеркнула Зиновьева.
Она добавила, что в РФ необходимо создать правовую базу, которая позволит регулировать оборот подобного контента и привлекать к ответственности его создателей и распространителей.
Не менее важным политолог назвала повышение цифровой грамотности населения. Граждан нужно обучать навыкам критического восприятия информации и способам проверки цифрового контента на достоверность, чтобы они сами могли распознавать потенциальные фальшивки.
Эксперт предупредила, что дипфейки уже перестали быть просто интернет-розыгрышем и превратились в инструмент гибридного воздействия.
Их используют для подрыва доверия граждан к государственным институтам, избирательным процессам и публичным лицам, что делает борьбу с ними особенно актуальной.
