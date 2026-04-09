В России предложили увеличить штраф за поездку на электросамокате вдвоем

Заслуженный юрист России Иван Соловьев направил в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина обращение с предложением существенно увеличить штраф за передвижение на электросамокате вдвоем. Копия документа имеется в распоряжении RT .

В обращении эксперт указал, что одним из наиболее распространенных нарушений правил эксплуатации средств индивидуальной мобильности остается использование одного электросамоката двумя людьми одновременно. По его оценке, подобная практика значительно повышает риск серьезных травм при падении, поскольку нагрузка на транспортное средство распределяется неправильно, а управление становится менее устойчивым.

Соловьев также отметил, что дополнительный вес увеличивает опасность при столкновениях: в случае наезда на препятствие или пешехода последствия могут быть значительно тяжелее.

Сейчас статья 12.29 КоАП РФ предусматривает за такое нарушение штраф в размере 800 рублей. При этом сервисы аренды электросамокатов самостоятельно устанавливают дополнительные санкции, списывая средства с банковских карт пользователей, привязанных к аккаунтам. Кроме того, нарушителям могут ограничить доступ к сервису временно или бессрочно.

По мнению юриста, действующий размер государственного штрафа не соответствует степени опасности такого нарушения. Он также обратил внимание на то, что фактическая передача части контрольных функций коммерческим агрегаторам снижает профилактический эффект административной ответственности и ослабляет роль государства в регулировании этой сферы.

В связи с этим в обращении предлагается уточнить виды нарушений правил дорожного движения для водителей средств индивидуальной мобильности и повысить штраф за подобные действия до 8 тысяч рублей.

