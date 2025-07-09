В России предложили ввести новый выходной день

Депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил сделать 8 июля — День семьи, любви и верности — официальным выходным, аргументируя это необходимостью поддержки традиционных ценностей. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, выходной статус праздника решит ключевую проблему: нехватку времени у россиян для семьи в условиях ускоренного ритма жизни. Он подчеркнул историческую роль дня как символа семейной верности (в честь святых Петра и Февронии) и предлагает три пути реализации: совместное посещение храмов и фестивалей, участие в благотворительных акциях, возрождение культуры семейного досуга.

Общественник считает, что такой шаг создаст двойной эффект: укрепление межпоколенческих связей через традиции и духовно-нравственное воспитание молодежи (например, через акции «Аллея семьи» или квесты по мотивам жития святых).

По его мнению, инициатива направлена на системную трансформацию восприятия праздника: от формальной даты — к инструменту сохранения национальной идентичности. Однако ее реализация потребует пересмотра производственного календаря и диалога с бизнесом о компенсациях.

Ранее он предложил выключать интернет по ночам для повышения рождаемости.