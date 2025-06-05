В России предложили взрывать технику НАТО еще в портах Украины

Нидерланды передадут Украине более 100 единиц морской техники, включая патрульные катера, транспортные суда и 50 морских дронов. Общая стоимость пакета помощи составляет 400 млн евро. В западных и российских СМИ эту поставку уже окрестили подарком от генсека НАТО Марка Рютте, который до недавнего времени возглавлял правительство Нидерландов.

Эксперт Дандыкин, анализируя эти сведения, пришел к выводу, что России следует принять жесткие меры в случае поступления вооружения в порты Украины. Ситуация, по оценке собеседника, создает угрозу для Крыма и Кинбурской косы. К тому же, часть переданных судов может быть оснащена ракетными системами или ПВО.

«Скорее всего, эти суда пойдут вдоль берегов Румынии и Болгарии или по Дунаю. Наша задача сжечь их со всем содержимым при подходе к портам назначения — в Одессе, например. Нам нужно сделать все, чтобы беспилотники осваивали Черное море на большие расстояния и уничтожали суда противника», — заключил капитан первого ранга.

Ранее стало известно, как Россия может ответить на атаку ВСУ по военным аэродромам.